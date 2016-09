“Vend tepër i varfër”, shkalla tronditëse e mospërfilljes së Serbinë nga refugjatët

Mijëra emigrantë kanë refuzuar të qëndrojnë në vendet që ju janë ofruar mundësia e një jete të re, sepse janë “shumë të varfëra”. Shifrat tronditëse tregojnë se kombe të sigurta në dhe rreth BE-së, janë duke u goditur në kufi nga fluksi i refugjateve, por injorohen nga ata sepse duan të shkojnë në vendet më të dëshirueshme, duke përfshirë Gjermaninë, Francën dhe Britaninë e Madhe.

Refugjatë sirianë kanë zbuluar se ata kanë parë shumë prej kombeve që duhet të ecin për të arritur në Europën e varfër, për të qëndruar, pavarësisht se atdheu i tyre është shkatërruar nga lufta. Qindra mijëra kanë udhëtuar nga Siria, Iraku dhe Afganistani për në Turqi, përmes Greqisë, Maqedonisë dhe Serbisë për të arritur në BE. Por shumica nuk kanë ndërmend për të qëndruar në çdo vend që ata kalojnë.

Në Serbi, emigrantët mund të “shprehin synimin për të kërkuar azil”. Kjo u jep atyre 72 orë për të raportuar në një nga pesë qendrat e migrimit ku ata mund të fillojnë zbatimin e tyre. Megjithatë, nga dhjetëra mijëra të cilët kanë hyrë në qendrat e azilit, më pak se 600 kanë kërkuar azil në vend.

Sipas Qendrës së Beogradit për të Drejtat e Njeriut nga 577,995 kërkesa për azil në vitin 2015, vetëm 583 kanë përfituar. Si rezultat i abuzimit të sistemit, qeveria serbe paraqiti një status të veçantë ligjor për personat që kalojnë tranzit përmes vendit të cilët nuk dëshirojnë të qëndrojnë.

Kryeministri serb Aleksandar Vucic njoftoi se qeveria ka në plan për të ndërtuar një qendër të përkohshme pritjeje në Beograd me kapacitet për të akomoduar deri në 3,000 azilkërkues. Ai tha se populli serb mirëpret azilkërkuesit dhe se kombi do të përpiqet për ti ndihmuar ata.

Ai tha: “Ne nuk mund të mbyllim sytë si të tjerët në Europë. Refugjatët janë të sigurt dhe të mirëpritur këtu. Disa do të qëndrojë, edhe pse ne e dimë se ata duan të shkojnë në vendet më të zhvilluara. Nëse ata duan të qëndrojnë, ne nuk kemi asnjë problem”.

Por, pavarësisht se janë të sigurt, Serbia është një vend i varfër në krahasim me fqinjët e saj në BE. Dhe me pagë mesatare prej 330 euro per muaj, vendi nuk shihet si i dëshirueshëm nga refugjatët.

Duke folur nga kampet e emigrantëve në Serbi vitin e kaluar, sirianët thanë për Daily Express se ekzistonte “asnjë mënyrë” që ata të aplikonin për azil në Serbi, pavarësisht që të presin muaj në kampet e mjerueshme.

Vendet më të mundshme për të pranuar azilkërkuesit janë: Malta, Finlanda, Italia, Republika Çeke dhe Bullgaria. Në Republikën Çeke, vetëm 20 Sirianë aplikuar për azil. Dy mijë irakianë aplikuar për azil në Bullgari. Gjermani ka pasur 88,515 aplikime nga sirianë dhe 25.550 nga irakianë. Ka pasur edhe 19,750 aplikime nga njerëzit që largohen nga Afganistani.

Burimi: Daily Express/Pershtati: Redjon Shtylla