Loja në iPad mund të diagnostikojë autizmin tek fëmijët

Mënyra se si fëmijët luajnë lojëra në iPad mund të zbulojë nëse ata kanë autizëm, kanë zbuluar hulumtuesit shkencorë. Fëmijët me këtë gjendje i lëvizin gishtat në mënyra të ndryshme dhe ushtrojnë shumë forcë në ekranin e iPad-it.

Hulumtuesit shkencorë tek Universiteti Strathclyde kanë vendosur kod tek dy lojërat më të përdorura nga fëmijët, për të marrë të dhëna nga sensori dhe ekrani me prekje ndërkohë që fëmijët luajnë. Gjatë studimit, hulumtuesit shkencorë ekzaminuan të dhënat e lëvizjes së gishtave të mbledhura nga 37 fëmijë me autizëm, të moshës 3-6 vjeç, dhe 45 fëmijëve pa autizëm të moshës 4 deri në 7 vjeç.

Fëmijëve iu kërkua që të luanin lojëra në tablete. Pas lojës, hulumtuesit shkencorë i hodhën të dhënat në një pajisje me algoritëm të të mësuarit dhe më pas krahasuan rezultatet e të dyja grupeve. Ata zbuluan se fëmijët me autizëm kishin ushtruar më shumë forcë tek ekrani se fëmijët e tjerë. Kjo pajisje identifikoi sjelljet karakteristike të fëmijëve me autizëm me 93% saktësi.

“Ky është një zbulim i rëndësishëm për identifikimin e hershëm të autizmit, sepse nuk nevojiten teste klinike stresuese dhe të kushtueshme”, thotë dr. Jonathan Delafield-Butt, nga Universiteti Strathclyde.

“Ky aplikacion i ri ofron një mënyrë të shpejtë, të lirë dhe argëtuese për diagnostikimin e autizmit”, shpjegon ai.