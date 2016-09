Albin Kurti: Po të qe miratuar demarkacioni niste lufta

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, ka thënë në një tubim me qytetarë se nëse Demarkacioni do të kalonte me një shtator atëherë trupat malazeze do të tentoni të futeshin në territorin e Kosovës dhe kjo nuk do të kalonte pa luftë, njofton Klan Kosova.

Ndaj, sipas Kurtit, opozita edhe shpëtoi territorin edhe ndaloi luftën me fqinjët e Malit të Zi.

“Beteja jonë zgjati plotë një vit, derisa e ndalem qeverinë e Demarkacionit e të Zajednicës dhe kësisoj kemi korrur një fitore shumë të rëndësishme e të vlefshme. Po të kalonte Demarkacioni trupat e Malit të Zi ia kishin mësyrë Kuqishtës. Ne jo vetëm që e kemi ndalur Demarkacionin, por ne e kemi parandaluar edhe luftën. Jo vetëm që e kemi mbrojtur territorin, por e kemi parandaluar edhe luftën”, ka thënë Kurti, njofton Klan Kosova.

Kurti ka shtuar edhe se se ndalja e Demarkacionit e Asociacionit ishte e vështirë, por ajo u bë me insistencë të vazhdueshme të qytetarëve e opozitës.

“Insistimi është zgjidhja, këmbëngulësia është zgjidhja. Me protesta qytetare dhe padëgjueshmëri parlamentare, me peticion dhe aksione të tjera kemi arritur t’i shpëtojmë 8200 hektarë. Kjo është fitore e rëndësishme në një betejë të vlefshme”, shtoi ai.

Madje Kurti tha se Opozita bëri shumë gjatë viti të kaluar duke ndaluar apetitet e Malit të Zi e Serbisë.

“Ne i kemi ndalur dy shtete në apetitet e tyre, Serbinë për Asociacionin e Malin e Zi për Demarkacionin. A e dini çfarë do të thotë të ndalesh dy shtete grabitqare për Opozitën, Është më shumë se ta rrëzosh një Qeveri”.

Prandaj, sipas Kurtit “Qeveria nuk e ka hallin që po shkojnë, por që ne po vijmë. Ata duke ditur që shkuarja e tyre është ardhja e Vetëvendosjes, i bënë ata që të mos e kenë as zgjimin e as gjumin e qetë”