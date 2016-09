Usher me një yll në Hollywood Walk of Fame

Usher është vlerësuar me Hollywood Walk of Fame në Hoolisood. Reperi i fashmshëm amerikan i cili e nisi karrierën e tij muzikore gati dy dekada më parë, ishte i shoqëruar nga familja dhe miqtë e tij më të afërt në këtë ditë të rëndësishme për të.

Fituesi tetë herë i çmimit “Grammy”, është bërë me yllin e tij, i cili ndodhet në Argyle Avenue në Los Anxhelos.