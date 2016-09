Televizioni në Dubai/Kodheli, ministrja e parë e mbrojtjes, në një vend me shumicë myslimane(VIDEO)

Shqipëria, edhe pse larg Lindjes së Mesme, shihet nën kërcënimin e grupeve terroriste, të tilla si Daesh. Për këtë, një television me bazë në Dubai, “Al Aan”, specialen e saj e ka titulluar: “Kodheli, ministrja e parë e mbrojtjes në Europë, në një vend me shumicë myslimane”.

Në një material kushtuar Shqipërisë, gazetarja Jenan Moussa flet për sfidat e sigurisë me të cilat përballet vendi ynë, Forcat tonë të Armatosura dhe ministren Kodheli.

Shqipëria është i vetmi vend me shumicë myslimane në Europë, por ky vend i vogël është gjithashtu i shqetësuar për sulme të mundshme të organizatave ekstremiste të tilla si Daesh. Gazetarja Movdtna Jinan Moussa u takua me ministrin e Mbrojtjes të Shqipërisë, si dhe informoi mbi përgatitjet për krijimin ushtarak për të luftuar terrorizmin.

Në një bazë ushtarake pranë kryeqytetit shqiptar Tiranë, helikopteri i ushtrisë shqiptare, kishte me vete dhe gazetaren. “Ne shkuam në një kamp malor. Peisazhet befasuese dhe male të tmerrshme. Ekipi në helikopter është plotësisht i përgatitur për çdo emergjencë. Pilotët përdorinin teknologjinë e fundit”.

Gazetarja nën rrjeshta, shkruar se është takuar në kryeqytet, me gruan e parë që mban këtë pozicion në Shqipëri.

“E pyeta në lidhje me dallimin në mes të paturit e një gruaje, në krye të Departamentit të Mbrojtjes, si dhe prania e një njeriu në këtë pozicion”,- rrëfen gazetarja Moussa.

Ministrja shprehet se:”Keqpërdorimi i grave në çështjet politike është normale në Shqipëri. Por kjo varet nga shumë faktorë, duke përfshirë aftësinë tuaj për të vazhduar dhe të provuar veten. Gjeneralët, ushtarë dhe shoqëria në përgjithësi shihet si një figurë politike në radhë të parë dhe jo si një grua. Kjo i ndihmon ata të merren me mua dhe të hapur për të ndihmuar që të jem në krye. Është e thjeshtë”.

Sfidat me të cilat përballen Shqipëria nuk është e lehtë, e fokusuar në mënyrë ushtarake për të luftuar terrorizmin, sidomos pas shumë sulmeve në Europë. Shoqëritë perëndimore janë të përbëra nga raca të shumta, ngjyrë dhe fe.

Rreth 100 persona nga Shqipëria shkuan t’i bashkohen Daesh në Siri dhe Irak, dhe këtu i tremben kthimit të tyre dhe aktive kriminale të cilët ata mund të ndërmarrin. Ajo çfarë i shqetëson ata është edhe fakti që Shqipëria është afër rrugës që refugjatët sirianë ndjekin për të shkuar në Gjermani. Për të përballuar trazirat e mundshme në kampet e refugjatëve, ishte e përqendruar edhe stërvitja e ushtrisë shqiptare në bazën malore.

“Nëse dikush do të kërcënojë ligjet laike dhe themelet e shoqërisë sonë, pasojat do të jenë katastrofike dhe do të shkojë në burg për një kohë të gjatë.”

Fjalë të forta nga një gruaja e hekurt.

Përshtati: Redjon Shtylla