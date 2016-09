Monica Bellucci për “Paris Match”, raporti me seksin në moshën 52-vjeçare

Më 30 shtator ajo do të festojë 52-vjetorin e lindjes, megjithatë aktorja e mrekullueshme italiane, Monica Bellucci rrëfehet pa doreza për revistën “Paris Match”, ku sigurisht ka zënë edhe kopertinën e saj. Sipas saj nuk është e vërtet që dashuria nuk njeh moshë, por kjo shprehje duhet shtuar më tej edhe me seksin. E duke shfaqur për të disatën herë bukurinë e saj, aktorja nga Citta di Castello shfaqet tërësisht nudo në kopertinë, ndërsa në brendësi të revistës rrëfen sesa i rëndësishëm është pasioni për një mashkull të moshës së saj. Në numrin e ri të revistës franceze, Bellucci zbulon linjat e saj të përkryera teksa noton në pishinë, foto që publikohen pas lançimit të filmit “On the Milky Road” të regjisorit Emir Kusturica, i prezantuar së fundi në Venecia, e ku interpreton rolin e partneres së një ushtari, i cili humb jetën pak përpara martese. “Është një histori e bukur dashurie që zhvillohet gjatë luftës së vendeve ballkanike, mes viteve 1990-1994”, shpjegon aktorja italiane. Më tej shpjegon edhe virtytet që duhet të ketë mashkulli i saj i preferuar. “Zemërimi, me kushtin që të jetë konstruktiv, por edhe erotizmin, që e gjej shpesh në fuqinë e meshkujve”. Sipas aktores italiane, pasioni ndryshon me kalimin e viteve, por nuk zbehet. “Thuhet shpesh se dashuria është e lidhur me rininë, apo se me kalimin e moshës dashuria fizike shkon drejt zhdukjes. Së shpejti do të jem 52 vjeç dhe mund t’iua them me siguri se nuk është aspak e vërtetë. Dëshira nuk shuhet me plakjen e njeriut. Kur je i ri ekziston një dëshirë hormonale, kushdo nxitet nga impulset. Ndërsa me kalimin e viteve, seksi bëhet më reflektiv, por dëshira mbetet gjithnjë e fortë. Kur sensualiteti dhe seksualiteti shoqërohen me dashurinë dhe adhurimin, bëhen edhe më të bukur. Sot e kam të vështirë të bëj seks pa provuar dashurinë”, shprehet Bellucci.