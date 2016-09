Lewis Hamilton në lidhje me një modele

Lewis Hamilton tashmë po shijon romancën me një modele. Kampioni i Formula 1, ka festuar me të dashurën, modelen kanadeze Winnie Harlow, pas zërave se ata kanë tre muaj që janë të lidhur në mënyrë të fshehtë. Çifti festoi te klubi i natës “Up and Down”, në Nju Jork.