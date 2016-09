Ku është shqetsimi që Edi Rama shikon me pasion komisioneren Mogherini?

Ka ngjallur shqetsim shikimi me endje e zjarr i kryeministrit shqiptar në Bruksel ndaj zonjës së këndshme Mogherini. Nuk ka dyshim se në takimin mes Edi Ramës dhe përfaqësueses së lartë të Komisionit Europian, Federica Mogherini, dje në Bruksel, u fol për reformën në drejtësi, dekriminalizimin, hapjen e negociatave dhe tema të tjera të tilla rutinë. Por nuk do shumë vëmëndje, që të dallohet një vështrim i pazakontë, që Rama i ka hedhur Mogherinit.

Mënyra si kryeministri Edi Rama e sheh për një moment, të bën të mendosh se nuk e ka pasur mendjen tek reformat e integrimit. Këtë e ka shprehur me të gjithë mimikën e tij. Vështrimi i Ramës për Mogherinin do të kishte kaluar pa u vënë re, nëse paraardhësi i tij në kryeministri nuk do t’i kishte dedikuar një status në Facebook. “Ky ne Europe quhet pusht dhe jo kryeminister!” shkruan Sali Berisha, të cilin mediat pranë qeverisë e kanë quajtur thjesht një xheloz.

Por kryeministri njeri është dhe mund të ketë patur një moment relaksi të brendshëm kur ka hedhur shikimin mashkullor, sepse edhe Mogherini mund ta ketë ngacmuar me vështrim femëror italian!

Në fund të fundit për Shqipërinë ka menduar në ato çaste kryeministri Rama…