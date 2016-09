Kryeministri Grek, “shpullë” Merkelit: Po bllokon rimëkëmbjen e vendit

Kryeministri Grek, Alexis Tsipras ka fajësuar Gjermaninë dhe Angela Merkel se, “Ka përplasur frenat në rimëkëmbjen e vendit të tij, kur Greqia lufton për të ngritur veten nga kriza financiare”.

Prestigjozia britanike, “DailyExpress”, përtej errësirës që sipas saj ka zaptuar Merkel, nga ana tjetër është kërkesa e Greqisë. Sipas saj, kryeministri paralajmëroi liderët e eurozonës do të jetë e vështirë për Greqinë që të kthehet në një rritje të qëndrueshme pa një marrëveshje lehtësimi të borxhit.

“Dhe në një sfidë të drejtpërdrejtë ndaj kërkesave të Berlinit për më shumë shtrëngim, ai është takuar me liderë nga Franca, Italia, Spanja, Portugalia, Malta dhe Qipro për të rritur mbështetjen për një shtytje të anti-masave shtrënguese përpara një samiti të BE-së në Bratislavë”,- thuhet në shkrimin e Daily Express.

Tsipras tha: “Rikuperimi është i ngadalshëm, në mënyrë të veçantë për shkak se ne nuk shohim bujarinë e nevojshme nga partnerët tanë për çështjen e lehtësimin e borxheve. Nëse ata refuzojnë për të ecur përpara në këtë çështje, atëherë do të jetë e vështirë për vendin tim që të kthehet në rritje”.

Në një shpullë për zonjën Merkel, Tsipras tha se ishte koha që Europa të japë një sinjal për këtë çështje dhe se Greqia nuk mund të presë deri pas zgjedhjeve federale në Gjermani një vit nga tani.

Zonja Merkel, një kritike e vjetër e performancës ekonomike të Greqisë, është e gatshme për të diskutuar dhënien e lehtësimin e borxheve për Athinën para sondazhit të ardhshëm. Por Tsipras tha: “Gjermania nuk është vendi i vetëm me zgjedhje”.

Athina përballet me një rishikim të ri ndihme në vjeshtë dhe është e prirur për të treguar rritjet e dhimbshme të taksave dhe shkurtim të pensioneve, si pjesë e paketës së saj të shpëtimit 86 miliardë lekë-euro vitin e kaluar.

Tsipras tha se ai pret që recesioni të kthehet në rritje dhe për tu zgjeruar me 2.7 për qind vitin e ardhshëm edhe pse mungesa e lehtësimin e borxheve.

Komisioneri i BE-së Gunter Oettinger ka shprehur shqetësim të tij për bisedimet e sotme në Athinë. Her ka thënë: “Nuk do të ishte mirë nëse ndarja thelluar midis vendeve anëtare të BE-së me probleme të mëdha buxhetore dhe ato me çështjet minimale fiskale. Ne kemi nevojë për një sinjal për më shumë stabilitet”.

Burimi: Daily Express/Përshtati: Redjon Shtylla