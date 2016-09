Ekzekutohet me armë zjarri ish­-drejtori i OSHEE në Rrëshen

Në një lokal në Rrëshen është ekzekutuar me armë nga dy persona Saimir Jaku, ish-drejtori i Operatorit të Transmetimit për zonën e veriut. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 9:30, kur Jaku ishte duke pirë kafe.

Dëshmitarët thanë se dy persona me armë qëlluan në drejtim të tij dhe se ata u larguan vetëm pasi kontrolluan se ai kishte vdekur. Policia ndodhet në vendin e ngjarjes për të mbledhur provat dhe dëshmitë dhe ka ngritur postblloqe në hyrje-daljet e qytetit.

Saimir Jaku ka punuar Drejtor i Tensionit të Lartë për Veriun deri më 30 gusht 2016 dhe nga 1 shtatori ka kaluar në pozicionin e ri, Shef Sektori i Asistencës Teknike Skada Plus GIS në drejtorinë qëndore të Tensionit të lartë në Tiranë.

Burimet thanë se viktima kishte qenë duke pirë kafen e mëngjesit në një lokal të zonës, por ende nuk dihet nëse ka qenë i shoqëruar. Autorët kanë qëlluar me breshëri ndaj Jakut dhe janë larguar me shpejtësi pas krimit nga vendngjarja me një automjet.

Jaku ishte shkarkuar një javë më parë nga posti i drejtorit. PD e kishte denoncuar atë si person i dënuar në Itali me burg për trafik droge. Ai ishte edhe anëtar i këshillit të qarkut, përfaqësues i PS në Rrëshen.

Në një njoftim nga OSHEE, saktësohet se Sajmir Jaku aktualisht mbante postin e shefit te sektorit ne drejtorinë qendrore të Tiranës, pas kalimit nga drejtor i tensionit te larte ne zonen e Veriut.