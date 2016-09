Basha: Mesazhi im për çakejtë e zgjedhjeve.Mos guxoni të prekni votat

Në mitingun përmbyllës së Partisë Demokratike në Dibër, kreu i PD-së Lulzim Basha është ndalur në fenomenin e blerjes së votës dhe presionet e zyrtarëve ndaj votuesve.

Kreu i PD-së tha se kushdo që do të prekë votat do të marrë një përgjigje të fortë nga Partia Demokratike dhe opozita.

“Kam një mesazh për çakejtë. Mos guxoni të prekni një votë e vetme, se do keni përgjegjësi që nuk do tua mbajnë dot gjunjët. Ne PD, opozita jemi të pranishëm kudo, jemi garanci se vota nuk do të preket. Dibra do jetë e punës jo e drogës”,- tha Basha.

Kreu i PD shtoi se socialistit ndjehen të papërfaqësuar. Në vend të tyre,- tha Basha,- janë sjellë horra dhe banditë që thonë se përfaqësojnë çamët. “Ata nuk përfaqësojnë as çamë, as kosovarë, as dibranë, janë horra dhe banditë duan të vjedhin zgjedhjet”,- tha Basha.

Kreu i PD-së u ndal dhe në mbjelljen e hashashit në Dibër. Ai tha se banorët e fshatrave janë dëshmitarë të mbjelljes masive të drogës në gjithë zonën e Dibrës.

Kreu i PD-së tha se Dibra ka varfëri për shkak se ata që premtuan ndryshimin sollën rrënimin.

“Shoh entuziazëm te ju, kjo është energjia e vërtetë për bashkimin e Dibrës. Anembanë Dibës ka varfëri të tmerrshme. Ka vuajte që Sherefendin i tha dhe i ka parë nga afër. Ka papunësi të skajshme dhe shkaku është shpërfillja dhe arroganca”,- tha kreu i PD.