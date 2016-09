Fatmir Mediu, vizitë pune në PE, ngre problemin e krimit dhe kanabisit

Kryetari i Partise Republikane, zoti Fatmir Mediu, nisi një vizitë pune në Parlamentin Evropian, me ftesë të grupit European Conservatives and Reformist, grupi i tretë për nga rëndësia pas Partive Popullore dhe Socialistëve.

Në takimin me Sekretarin e Përgjithshëm të ECR, z.Daniel Hannan, europarlamentari i partisë në pushtet në Angli, u diskutua për aplikimin e Partisë Republikane në këtë aleancë gjatë Kongresit që do të zhvillohet në Pragë më dt 16-18 shtator, ku do të marrë pjesë edhe një delegacion i Partisë Republikane Shqiptare.

Në takim edhe me sekretariatin, me z Richard Milsom dhe znj Eliana Celaj, u diskutuan hapat konkretë për aderimin e PR-së në këtë aleancë. Po ashtu, u diskutua gjerësisht për situatën e rëndë në Shqipëri, krimin, korrupsionin dhe lidhjet e krimit me shtetin, sidomos në kultivimin e kanabisit.