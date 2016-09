Nazarko: Disa prej minsitrave të Ramës do t`i rrihja me kamzhik

Edi Rama ka më shumë se tre vite në karrigen e kryeminsitrit. Akuza të shumta janë adresuar ndaj tij, ndërsa shumë e vlerësojnë për reformat që ka ndërrmarë.

“Edi Rama është kryeministri më i mirë i 25-viteve të fundit, unë do të mbaja në pushtet por do të rrihja me kamzhik sa herë të mundja ministrat e tij” kështu ka deklaruar analisti Shpëtim Nazarko këtë të mërkurë në studion e “Zululand”, në Tema TV.

Analiza e tre viteve të qeverisë së të majtëve ishte fokus i diskutimit mes Mustafa Nanos dhe analistit Shpëtim Nazarko.

Ky i fundit u shpreh se reforma më e rëndësishme që Rama ka ndërrmarë është ajo territoriale madje, sipas tij kjo është më e rëndësishme sesa reforma në drejtësi.

“Rama ka arritur të bëj disa reforma të rëndësishme, reforma në energji, arsim, tentativa për të pajisur policinë me efektivë të rinj, ndalimi i ndërtimeve paleje por më e çmuara është ajo territoriale, reforma me e rëndësishme në këto 25 vite. Nuk e përjashtoj mundësinë që nga reformimi i gjyqësorit shumë peshq të mëdhenj të politikës do të shkojnë në burg, por këtu ka rënë i gjithë sitemi” ka vërjetur Nazarko.

Por qëndrim i Nanos nuk ishte në të njëjtën linjë.

“Une besoj se Reforma në Drejtësi është e rëndësishme dhe garanton pastrimin e sistemit nga të korruptuarit, do të ketë një trajtim financiar të mirë të gjyqëtarve dhe prokurorëve dhe sistemi do të jetë më i ndërshëm” u shpreh Nano.

Biseda u zhvendos edhe te ekonomia, që sipas Nanos është dështimi më i madh i kësaj mazhorance.

Nazarko nga ana tjetër, listoi disa faktorë të cilët largojnë investitorët e huaj. Ai theskoi se përpos mungeses së një sërë kushtesh në Shqipëri mungon fuqia punëtore e kualifikuar.

“Me këtë fuqi punëtore që kemi mund të behet vetëm fasoneri” tha Nazarko.

Me tone pesimiste analisti Shpëtim Nazarko foli për situatën në të cilën ndodhet jo vetëm politika dhe ekonomia por edhe shoqëria e media, probleme këto, të cilat ai i konsideroi më të rëndësishme se vëmendja që ka marrë reforma në drejtësi.