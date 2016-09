Bulqizë, sekuestrohen 10.3 kg kanabis; në pranga 5 persona

Në Bulqizë janë sekuestruar 10.3 kg kanabis sativa dhe janë arrestuar 5 persona, pas një operacioni të policisë të koduar “Vjeshtë 2016”.

Shtetasit Bledar Gjoka e Xhevahir Rexhepi kishin lënë takim me Shefki Totrakun dhe porsa janë takuar në hyrje të Shupenzës, në një lokal, janë arrestuar në flagrancë, pasi nga kontrolli i ushtruar në automjetet e tyre rezultoi se në bagazhin e automjetit me targa AA 959 IO, që drejtohej nga Bledar Gjoka, u gjetën dhe u sekuestruan dy thasë plastmasi të mbushur me kanabis në formën e boçes, me peshë 10.3 kilogramë.

U bë e mundur dhe kapja e arrestimi në flagrancë i dy shtetasve të tjerë, të cilët ishin ulur po në të njëjtin lokal, por në tavolinë më vete, ku njëri prej tyre rezultoi pronari i automjetit ku u gjet lënda narkotike.