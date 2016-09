Berisha:Teatrit te Operas dhe Baletit 8.2 milione euro rikonstruksion!

Nga Sali Berisha.

Ufo qe jeton me mashtrimet e veta!

Edvini deklaroi sot se po investohet ne rikonstruksionin e salles se Teatrit te Operas dhe Baletit 8.2 milione euro apo me shume se te gjitha investimet ne kulture te 20 viteve te fundit. E verteta eshte kjo:

– jo ne 20 vitet e fundit por ne vitet 2005 -2013 ne trashegimi kulturore, vetem te qytetit te Gjirokasrtes jane investuar 11.2 milion euro ne rehabilitimin e ndertesave dhe rrugeve te tij karakteristike.

– Investimi prej 8.2 milione euro vetem ne nje salle teatri, eshte padyshim vjedhja me e madhe e 20 viteve te fundit te marra se bashku ne fushen e kultures.

Ndaj dhe per t’a maskuar ate duhet t’a paraqesim jo si vjedhjen por si investimin me te madh te 20 viteve te fundit, ne menyre qe njerezit te mos mendojne per vjedhjen por per investimin!

Me kete vjedhje te madhe “Rama – Kumbaro”, shpjegohet se pse ju pre koka drejtorit, balerinit te njohur Ilir Kerni! sb