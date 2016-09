Zbulohet e vërteta shokuese për alienët

Shumica e jashtëtokësorëve që vizitojnë Tokën janë shkurtabiqë, respektivisht kanë një gjatësi trupore më të vogël sesa 1,2 metra. Kështu të paktën thotë fizikani David Webb, i cili analizoi rreth 2000 raste të takimeve të afërta me alienët, ku konstatoi se alienët mund të kategorizohen në tri kategori.

“Pjesa më e madhe prej tyre janë xhuxhë, të cilët kanë helmeta dhe rroba reflektuese metalike. Ata në përgjithësi nuk komunikojnë me njerëzit. Grupi i dytë përbëhet nga krijesat e ngjashme me njerëzit, me gjatësi trupore 1.5 deri 1.8 metra. Ata shihen në grupe dhe janë të përfshirë në rrëmbimin e njerëzve. Ata shpesh komunikojnë me njerëzit.

Në kategorinë e tretë gjenden gjigantët, të cilët janë të paktën 2.1 metra të gjatë. Që të gjitha këto lloje të alienëve bartin rroba njëpjesëshe, të gjata deri te fundi i duarve. Shumica prej tyre nuk kanë armë, por ata e mbajnë situatën nën kontroll”, thotë Webb.