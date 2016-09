Ekonomi nga Sllovenia: Shtojmë aktivitetet mbi turizmin

Ministrja e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, Milva Ekonomi, gjatë vizitës së saj në Slloveni, si pjesë e delegacionit zyrtar pjesëmarrës në Forumin Strategjik të Bled, kryesuar nga Kryeministri Edi Rama, është takuar me ministrin e Zhvillimit Ekonomik dhe Teknologjisë, Zdravko Poçivalshek.

Duke folur për prezencën e biznesit slloven në Shqipëri dhe anasjellas, të dy ministrat ranë dakord se përpjekja duhet shoqëruar në aktivizimin më intensiv të aktiviteteve B2B.

Kjo prezencë do të mund të bëhet edhe më e lehtë me zhvillimin e një takimi të ardhshëm mes dy dhomave të tregtisë.

Gjithashtu, ministrat diskutuan edhe për shtimin aktiviteteve në fushën e turizmit.

Prezantimi në maj të këtij viti i “Shqipërisë Turistike” nga Agjencia Kombëtare e Turizmit, në prezencë të Tour Operatorëve dhe Agjencive Turistike sllovene në Ljubjanë, ndihmoi që të shpërndahej informacion mbi Shqipërinë mes sllovenëve, të cilët njihen si “traveler”.

Ministri Poçivalshek u angazhua se më shumë njohje të Shqipërisë si destinacion turistik do mbështetet në të ardhmen nga ministria që ai drejton.

Ekonomi u angazhua që Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, së bashku me AIDA do të mirëpresë dhe prezantojë përpara biznesit slloven të interesuar për të investuar në Shqipëri, të gjitha mundësitë që ekzistojnë në Shqipëri, duke i njohur si me kuadrin e ri ligjor edhe me mbështjen për iniciativat dhe me sektorët potencialë për investime.

Ministrja Ekonomi ka falënderuar Ministrin Poçivalshek për mbështetjen që qeveria e Sllovenisë ka dhënë për procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian.

Në këtë kuadër, ministrja Ekonomi ka falenderuar edhe për gatishmërinë e palës sllovene për të bashkëpunuar në programet e financuara nga Bashkimi Europian, në fushat e sipërmarrjes, standardizimit dhe metrologjisë.

“Sllovenia ka qenë dhe mbetet një partnere e mirë për të gjitha hapat e hedhur nga Shqipëria drejt integrimit në familjen europiane, si edhe në përmirësimin e sipërmarrjes, tregtisë, lëvizjes së lirë të mallrave, legjislacionit tregtar, ndërmarrjet dhe politikat industriale, mbrojtjen e konsumatorit etj.

“Ndaj jam e sigurt që ky partneritet, do të vijojë dhe do të zgjerohet edhe në zbatimin e programeve të financuara nga Bashkimi Europian, pjesë e të cilit vendi juaj tanimë është prej vitesh”, u shpreh ministrja Milva Ekonomi.