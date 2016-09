BERAT- ORGANIZOHEN AKTIVITETE SENSIBILIZUESE

LUAN RAMA-VEPRIMTARITE NE NDIHME TE KOMUNITETIT SHFAQIN DIMENSIONIN SOCIAL TE LSI.

NE PERVJETORIN E 12 TE THEMELIMIT TE LSI, PERFAQSUES TE LARTE TE KESAJ FORCE POLITIKE KRYESUAR NGA SEKRETARI I PERGJITHSHEM LUAN RAMA SE BASHKU ME ANETARE TE LRI KANE ZHVILLUR NJE SERE AKTIVITETESH NE BERAT NE QENDER TE TE CILAVE KA QENE DIMENSIONI SOCIAL I KESAJ FORCE POLITIKE.

ISHIN TE PRANISHEM GJITHASHTU EDHE DEPUTETI GLEDION REHOVICA, SEKRETARI POLITIK PER QARKUN E BERATIT NASIP NACO, KREU I DEGES SE LSI NJEKOHESISHT KREU I KESAJ FORCE PER BERATIN DHE NJEKOHESISHT KREU I BASHKISE BERAT z. PETRIT SINAJ ETJ.

NDALESA E PARE ESHTE BERE NE KALANE E BERATIT KU TE PRANISHMIT KANE ZHVILLUAR NJE FUSHATE TE GJERE SENSIBILIZIMI PER PASTRIMIN E KALASE. QELLIMI I KESAJ NDERMARJEJE KA QENE THEKSIMI I DIMENSIONIT SOCIAL TE LSI , DIMENSION QE ESHTE PERVIJUAR DUKSHEM ME AKTIVITETET E SOTME.DHE JO VETEM KAQ. LSI KA MENDUAR T’U JAPE NJE MESAZH EDHE QYTETAREVE BERATAS PER ME SHUME PERKUJDESJE NDAJ VLERAVE ME TE MIRA TE KULTURES DHE HISTORISE.

NDALESAT E TJERA PERGJATE KETI TURI KANE QENE NE DY QENDRAT E PERKUJDESJES NDAJ FEMIJEVE ME AFTESI TE KUFIZUR QENDRA” LIRA ,,DHE “UNE JAM SI JU,,. EDHE NE KETO TAKIME E VIZITA PERFAQESUESIT E LSI DHE LRI KANE KONTAKTUAR NGA AFER ME EDUKATORET DHE FEMIJET , DUKE DHENE EDHE MESAZHIN PER ME SHUME PERKUJSE NDAJ ATYRE QE KANE ME SHUME NEVOJE.

NDALESA E FUNDIT ESHTE BERE NE KOPSHTIN BARRIKADE 2 DHE 3 I CILI PER HERE TE PARE PAS 30 VITESH NJOHU NJE RIKONSTRUKSION TOTAL NGA BASHKIA ME VLEREN E 28 MILION LEKEVE.

SEKRETARI I PERGJITHEM I LSI Z.LUAN RAMA NE FJALEN E TIJ PER MEDIAT E INTERESUARA THEKSOI SE DITA E THEMELIMIT TE LSI MBETET NJE NJARJE QE KRIJON IMPAKT POZITIV NE KOMUNITET.AI I CILESOI AKTIVITETET E SOTME SI VEPIMTARI NE NDIHME TE KOMUNITETIT QE SHFAQIN DIMENSIONIN SOCIAL TE LSI.

PER Z RAMA QELLIMI MBETET KTHIMI I TRADITES NE VLERE PER KOMUNITETIN NE BERAT. DHE PER KETE ,-PERFUNDOI RAMA,- ZGJODHEM KALANE SI SIMBOL TE SIMBOLIT.

NE TE NJEJTEN LINJE KA QENE NE FJALEN E TIJ EDHE Z NASIP NACO,PER TE CILIN KY AKTIVITET NE KALA DO TE KRIJOJE IMPAKT POZITIV EDHE TEK VIZITORET E SHUMTE,KUR VETEM SIVJET QYTETIN E VIZITUAN MBI 60 MIJE TURISTE,SHIFER KJO SHUME HERE ME E LARTE SE VITET TE KALUARA.

Z NACO KA SHPREHUR NJE FALENDERIM TE VECANTE PER LRI NE BERAT E CILA ASHTU SI NE GJITHE SHQIPERINE DESHMON SE ESHTE PROMOTORE E AKTIVITETEVE TE RENDESISHME DHE ME VLERA.

NE MBYLLJE TE AKTIVITETEVE TE SOTME ESHTE INAGURUAR EDHE SELIA E RE E DEGES SE LSI NE BERAT,ME NJE CEREMONI E CILA MBLODHI NE MJEDISET E REJA ANETARE SIMPATIZANTE DHE DREJTUES TE SAJE.