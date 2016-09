Pronat/Banorët e Oikumit në protestë

Pasi kanë bllokuar punimet për ndërtimin e një objekti në Orikum, banorët përfaqësues të Shoqatës së Mbrojtjes se pronës të marrë me ligjin 7501 në Orikum kanë dalë me një deklaratë ku kanë theksuar se pavaresisht premtimeve të vazhdueshme për çertifikimin e pronës, asgjë nuk është realizuar.

Sipas tyre në 25 vjet pritje kanë marrë vetëm premtime. Banorët pretendojnë se me këtë pronë janë kryer falsifikime.

Thonë protestuesit: “Pronat në Dukat dhe Orikum ZRPP Vlorë ua ka dhënë 4- 5 pronarëve të njëjtën parcelë. Tokat e Orikumit po vidhen ditë për ditë”. Ora News