Horoskopi, e hënë 5 shtator 2016

Dashi – Sot do filloni te mendoni seriozisht për te ardhmen tuaj ne çift ju te dashuruarit dhe do merrni edhe vendime. Partneri do ju thotë disa fjale qe do ju mbushin me optimizëm. Beqaret duhet te mendohen disa here para se te pranojnë apo jo dike. Ne planin financiar nuk do keni shume fat dhe ne disa momente mund te gjendeni ne situata delikate. Sido qe te jete nuk duhet ta lëshoni veten.

Demi – Priten vetëm momente te lumtura sot për juve qe jeni ne një lidhje. Pranë partnerit do përjetoni emocione si asnjëherë me pare. Beqaret do ndihmohen nga Plutoni dhe do arrijnë ta bëjnë për vete princin e kaltër. Ai mund te jete i shenjës se Ujorit ose Peshqve. Edhe pse buxheti nuk do jete ne gjendjen me te mire te mundshme, mos bëni gabim te merrni para hua.

Binjaket – Venusi do ju nxite t’i shprehni edhe me shume ndjenjat gjate kësaj dite. Kjo do ju afroje akoma me tepër me atë qe keni ne krah. Beqaret nuk do lënë vend pa e kërkuar dashurinë dhe ne fund te ditës mund te kenë një takim mbresëlënës. Nuk duhet ta humbasin atë për asnjë arsye. Buxheti nuk do jete i keq. Përfitoni nga kjo për te bere edhe disa investime me tepër.

Luani – Do dashuroheni akoma me më shume pasion sot ju te dashuruarit dhe do ndiheni si asnjëherë me pare. Çdo çast ka për te qene i jashtëzakonshëm dhe te gjithë do ju kenë zili. Beqaret nuk duhet te fiksohen pas parave te dikujt sepse mund te zhgënjehen dhe mund te lëndohen. Ne planin financiar duhet te merrni masa sa me shpejt sepse ne te kundërt do keni probleme serioze.

Virgjëresha – Jeta juaj ne çift do jete e mbushur me trazira sot. Here pas here mund te keni edhe debate te zjarrta për gjera nga me elementaret. Beqaret nuk do i mendojnë me kujdes gjerat dhe do bëjnë disa gabime te pafalshme. Te gjitha këto do lënë pasoja edhe ne te ardhmen. Financat do arrini t’i mbani gjithë kohës nen kontroll dhe do i lini për me vone shpenzimet qe keni menduar.

Peshorja – Edhe pse gjerat do ecin mire ne jetën tuaj ne çift sot, serish nuk do ndiheni plotësisht te sigurte nëse doni apo jo ta kaloni gjithë jetën me atë qe keni ne krah. Kjo do ju pengoje t’i shprehni ndjenjat siç i ndjeni. Beqaret me ne fund do realizojnë takimin e tyre te ëndrrave. Ne planin financiar duhet te tregoheni akoma me te duruar ne mënyrë qe te arrini ku doni.

Akrepi – Te dashuruarit do duan gjera te ekzagjeruara te cilat partneri nuk do mundet dot t’ua plotësojë. Për këtë arsye do jene gjithë kohës te mërzitur. Beqaret do kenë sukses ne dashuri dhe gjerat do ju marrin drejtimin e duhur. Do ndihen te plotësuar qe sot e tutje. Gjendja financiare do ketë goxha tronditje për shkak te shpenzimeve te pamatura qe do kryeni gjithë kohës.

Shigjetari – Do keni gjate gjithë kohës debatet te ashpra me partnerin tuaj sot dhe për asnjë çast nuk do i pranoni gabimet e bëra. Secili do këmbëngule te dale e veta. Beqaret nuk duhet te dëshpërohen edhe sikur te mos e gjejnë princin e tyre te kaltër sepse miqtë nuk do i lënë asnjë çast vetëm. Venusi do ua mbroje ne çdo moment financat dhe gjendja do mbetet e kënaqshme.

Bricjapi – Dite mjaft pozitive do jete kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Me mirëkuptim dhe tolerance do arrini t’i zgjidhni edhe disa probleme te vogla te se shkuarës. Beqaret do e kenë me te lehte nga sa e kishin menduar për te gjetur dashurinë. Ne planin FInanciar mos ndërmerrni asnjë lloj rreziku sepse do ju duhen para për me vone. Hua mos jepni ne asnjë mënyrë.

Ujori – Ne jetën tuaj ne çift nuk do ndodhe asgjë e jashtëzakonshme sot. Merrini gjerat si t’ia vijnë pa kërkuar asgjë me ngulm. Beqaret nuk do kenë një dite me fat ne dashuri, kështu qe sado qe te lodhen nuk do munden dot qe ta ndryshojnë statusin e tyre. Po priten edhe pak dite do dalin te fituar. Ne planin financiar do vendosni rregull dhe situata do fillojë te përmirësohet ndjeshëm.

Peshqit – Sot do e thelloni akoma me shume bashkëpunimin ne çift ju te dashuruarit dhe do ndiheni mire here me mire nga me pare. Beqaret do jene me te shoqërueshëm dhe ka gjase te gjejnë një person qe do ju përshtatet ne çdo pike. Kjo do i gëzojë pamase. Ne planin financiar fati do jete gjithë kohës ne anën tuaj. Do keni mjaftueshëm para për te hequr mënjanë dhe për te shpenzuar.