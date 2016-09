Lulzim Basha nga sheshi Shen Pjeter

Lulzim Basha

Ne Shen Pjeter, sot nje dite e madhe per kombin shqiptar! Nene Tereza, gjak prej gjakut tone do te jete sot shenjtorja me e re e Kishes Katolike, frymezimi yne dhe i mbare qyteterimit per tju perkushtuar ndihmes dhe sherbimit ndaj te varferve, te pamundurve, te semureve.