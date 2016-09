Lu: Meta prej një kohe të gjatë është partner i SHBA

Në një intervistë për revistën “Mapo” Ambasadori amerikan Lu thotë se ka biseduar me deputetët ballë për ballë, siç bëhet në një demokraci. Secila palë i ka bërë pyetje palës tjetër dhe në fund ambasada i ka treguar për pasojat.

“Lejomëni tu them se të gjitha bisedat e mia mbi pasojat dhe mbi marrëdhëniet, janë bërë të tëra ballë për ballë, ashtu si ne bëjmë në një demokraci. Ashtu siç jemi ulur sot ne të dy duke biseduar për këto çështje, ashtu edhe ne u ulëm me shumë politikanë. Ata na bënë pyetje, ne u bëmë pyetje, dhe më pas biseduam edhe për pasojat. Dhe këtë e bëmë si rezultat i udhëzimit nga Uashingtoni”, thotë ambasadori amerikan.

Ditët kur po diskutohej reforma, Ilir Meta foli për kërcënime deputetësh dhe mesazhe të ardhur në telefonat e tyre. Perceptimi ishte që Meta e kundërshtonte reformën.

I pyetur për marrëdhëniet me Ilir Metën, ambasadori Lu shprehet se “Z. Meta është kryetar i Parlamentit Shqiptar. Ai është gjithashtu prej një kohe të gjatë edhe partner i Shteteve të Bashkuara. A bie unë dakord me z. Meta për çdo gjë? Pa dyshim që jo. Por ne kemi marrëdhënie të mira dhe do të vijojmë të kemi një partneritet të fortë. Z. Meta gjithashtu viziton shpesh Shtetet e Bashkuara. Ai ka marrëdhënie të ngushta me disa nga anëtarët e Kongresit, dhe Ambasada Amerikane, ashtu si për të gjithë zyrtarët e lartë, ka ndihmuar në organizimin e takimeve të tyre në Uashington. Ne kemi punuar ngushtë me zyrën e zotit Meta për të gjitha vizitat e tij në Uashington”.