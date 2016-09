Seleksioneri Low sheh nga e ardhmja, me lojtarë 20-21vjeçarë

Ata jane 20 apo 21 vjec, shume prej tyre luajne ne klube te medha, shume prej tyre kane qene finaliste olimpike ne Rio 2016. Joachim Löw, seleksioneri i ekipit te Gjermanise, po mendon per brezin e te ardhmes, qe do te veshe fanellen e seleksionit gjerman me kater yje.

Te dielen ne mbremje, ne ndeshjen e pare eliminatore per Boterorin 2018 ne Norvegji, disa prej tyre do te aktivizohen me ekipin kombetar.

Kush jane keta emra?

Kimmich (Bayern), 21 vjec, Sané (Manchester City), 20 vjec, Weigl (Dortmund), 20 vjec. Emra te tjere? Süle, Meyer, Brandt, 20 vjec gjithashtu, medalje argjendi ne Rio dhe titullare te merkuren e kaluar ne miqesoren ndaj Finlandes (2-0).

Löw eshte nje njeri qe sheh larg. Nga ekipi perfaqesues kampion bore ne 2014 ka patur shume terheqje: Lahm, Mertesacker, Podolski, Klose, Schweinsteiger, nuk do te veshin me fanellen e ekipit kombetar.

Qe prej dy vjetesh, trajneri u ka dhene celsat e lojes nje tjeter brezi: Müller e Kroos, 26 vjec, Boateng, Hummels e Özil, 27 vjec, ende te rinj.

Nuk mbeten pas Khedira, me 29 vjetet e tija apo Neuer, qe tashme jane shtylla e ekipit.