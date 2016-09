PD: 50 mijë rrënjë kanabis 2 km larg Rinasit, ruhen nga kryebashkiaku i Krujës

Partia Demokratike akuzoi sot ministrin e Brendshëm Saimir Tahiri se po bën fushata antikanabis selektive. Në një dalje publike para mediave, kreu i Departamentit të Rendit dhe Sigurisë, Enkelejd Alibeaj.

“Edi Rama e ka nisur Tahirin e tij në ca shfaqje qesharake me të cilat po tallet i madh e i vogël, nëpër disa kodra ku gjoja bëhet nami ndaj drogës. Kanë marrë pjesë në këto shfaqje edhe gazetarë, dhe deputetë të rilindjes. Çdokush e di se këto aksione janë sa për shfaqje, janë selektive dhe prekin vetëm ata që nuk e kanë paguar haracin 30 përqind. Ja pse. Kemi këtu foto, dhe pamje filmike të të paktën 6 hektarëve me kanabis, në zemër të vendit, në Larushkë, 2 kilometra larg aeroportit të Rinasit. Video në ekran gjithashtu tregon afërsinë me pistën e Rinasit, nga ku ngrihen avionët.”, thuhet në reagimin e PD-së.

Sipas PD-së, të paktën 50 mijë rrënjë kanabis, janë mbjell nga krahu i djathtë i kryetarit të Bashkisë Krujë, partner dhe sponsorizues i tij, me inicialet, F.D. PD shtoi se parcelat mkiqyren drejtpërdrejt nga kryetari i Bashkisë së Krujës, Artur Bushi.

“Shtëpia që duket ngjitur, është e një punonjësi të policisë, shërbëtor i kryetarit të Bashkisë, Bushi, me inicialet K.L. Dhe shefi operatoriv i zonës, e ka banesën e tij 1 km larg këtij plantacioni me drogë. Kjo drogë mbillet, kultivohet me sistem vaditje të sofistikuar, ruhet nga punonjësit e shtetit, dhe mkiqyret drejtpërdrejt nga kryetari i Ramës në Bashkinë e Krujës, Bushi i famshëm i proceduar nga policia italiane për trafik lëndësh narkotike. Këto foto dhe pamje janë marrë dy ditë më parë. Si ky hambar droge ka me qindra në gjithë vendin, sepse zotërohen nga të paprekshmit, nga miqtë e Edi Ramës, nga bandat e lidhura me të. Ky është sundimi i vendit me drogë e trafikantë. Shqiptarët duhet të ngrihen e të bashkohen kundër këtij regjimi krimi e droge. Shqipëria meriton punë të ndershme, rend e siguri. Shqipëria më mirë pa Edi Ramën.”, përfundon deklarata e PD-së.