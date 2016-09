FBI-EURALIUS-BKH /Projektohen arrestimet e mëdha në politikë

Siç ishte folur para miratimit të Reformës Misioni i Bashkimit Europian për Drejtësinë në Shqipëri ka publikuar planin e instalimit të të ashtuquajturit “EULEX shqiptar”. Po nxirren dosjet e mbyllura dhe po merren nga prokuroria dosjet e politikës.

Në tre muaj intensiv, do të përfundohet një program i detajuar për të trajnuar dhe instruktuar prokurorët e gjykatësit e rinj në Shqipëri, pikërisht ata që më pas do të plotësojnë dosjet mbi abuzimet me fondet publike.

Misioni i BE-së, EURALIUS, ka publikuar në faqen e saj zyrtare të gjithë axhendën e ngjeshur, ku bëhet e ditur çdo gjë me detaje.

Një trajnim special nis në mes të shtatorit me gjykatës e prokurorë në Pogradec, pikërisht për dosjet e korrupsionit.

Ndërkohë që FBI po merret me ngritjen e Byrosë Kombëtare të Hetimit dhe trajnimin e agjentëve të saj, EURALIUS do jetë më i fokusuar te Prokuroria Speciale dhe institucionet e tjera të drejtësisë, me qëllim që korrupsioni të luftohet në të gjitha nivelet.

Në faqen e vet, misioni EURALIUS ka publikuar axhendën e aktiviteteve që do nisin tani në shtator; dhe bie në sy se do i kushtohet një rëndësi shumë e madhe luftës ndaj korrupsionit.

Më 26 shtator, në Ministrinë e Drejtësisë, KLD dhe Shkollën e Magjistraturës do zhvillohen aktivitete në kuadër të luftës kundër korrupsionit si dhe shpërdorimit të fondeve publike.

EURALIUS i ka dhënë një rëndësi të madhe trajnimit në këtë fushë dhe duket se tani do të bëhen lëvizjet e fundit për të përgatitur gjyqtarët që do të “grushtojnë” korrupsionin.

Të tilla aktivitete do zgjasin deri në nëntor. Një tjetër trajnim do të jetë ai për marrëdhënien e gjyqtarëve me median. Ekspertët do ndalen në shumë qytete të vendit dhe do nisin trajnimet.

Por nga ana tjetër do të angazhohen dhe ekspertë sa i takon ndarjes së buxhetit të ri për drejtësinë. Dihet tashmë se do të ketë një ristrukturim të buxhetit pasi pagat do rriten disa herë, e për këtë arsye EURALIUS do angazhojë ekspertët e saj.

Për këtë arsye do ketë trajnime të anëtarëve të Zyrës së Administrimit të Buxhetit Gjyqësor.

Pra BE ka nisur fort lëvizjet sa i takon zbatimit në terren të Reformës në Drejtësi.

Edhe pse ka pasur zvarritje dhe neglizhencë nga politika, duket se BE në mes të shtatorit nis nga puna për të përgatitur terrenin me qëllim që të korruptuarit të përfundojnë pas hekurave, por dhe të ketë një buxhet të detajuar për sistemin e ri që do krijohet.

Për trajnimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në vend do angazhohen një sërë institucionesh. Pritet që në Tiranë të mbërrijnë ekspertë të USKOK-ut në Kroaci, organi i ngjashëm me SPAK. Në politikë ka filluar trazimi se kujt do ti mbërrijnë në shpi prokurorët me pranga.

Sipas ligjit për korrupsionin, në SPAK do ketë një strukturë të posaçme që do merret vetëm me trajnimet, të cilave do t’u nënshtrohet çdo gjyqtar apo prokuror.

Shqipëria do ndjekë modelin kroat në shumë aspekte, teksa mësohet se ndihma e tyre do jetë kryesisht në dy drejtime: Në përgjime dhe në gjurmimin e parave të pista. Sipas ekspertëve të fushës, në vendin tonë nuk ka shumë pajisje speciale për përgjime, por që me ngritjen e Byrosë dhe Prokurorisë Speciale pritet që të vijnë të tilla, kjo falë ndihmës së FBI-së. Për këtë arsye do ketë trajnime të vazhdueshme.

Sa u takon gjetjes së parave të pista, edhe aty do ketë një vëmendje. Mësohet se sapo të nisë zbatimi i reformës, do të lidhen marrëveshje me një sërë organizmash ndërkombëtarë dhe falë ndihmës së tyre do të kontrollohen llogaritë dhe pronat e gjyqtarëve e zyrtarëve që i kanë jashtë vendit.

Me fillimin e shtatorit duket se do nisë të fryjë një erë e re në gjyqësor, për t’u pasuar me tringëllima prangash në arrestime VIP. Mendohet se nga muaji dhjetor do të ketë pranga për tre emra të cilët janë piketuar nga sherbimet e specializuara.