Kandidati republikan për Shtëpinë e Bardhë Donald Trump ka komentuar shenjtërimin e të madhes Nënë Tereza.

“Nënë Tereza përfaqëson më të mirë e të gjithëve ne. Ajo ishte e shenjtë dhe e devotshme dhe unë mendoj se është e mrekullueshme të shpesh katolikët anembanë botës duke nderuar kontributet e saj të shumta,” ka shkruar Trump në faqen e tij në Facebook.

Postimin e tij, Trump e ka shoqëruar edhe me një video me disa nga momentet e shenjtores shqiptare. Ceremonia për shenjtërimin e Nënë Terezës do të mbahet nesër në Vatikan nga Papa Françesku. Sakaq yjet e muzikës shqiptare po këndojnë në koncertin që po mbahet sonte në Vatikan.