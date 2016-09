Vasili: Dervishi në Ministrinë e Transporteve

Kryetari i Grupit Parlamentar të LSI-së, Petrit Vasili komentoi sot largimin e Ministrit të Infrastrukturës dhe Transporteve, Edmond Haxhinasto.

Vasili tha se Haxhinasto do të angazhohet me programin politik dhe elektoral të LSI. Ai konfirmoi se në vend të Haxhinastos do të jetë sërish një përfaqësues i LSI-së, Sokol Dervishi.

“Z. Haxhinasto do angazhohet me programin politik e elektoral të LSI. LSI së afërmi ka Konventën zgjedhore ku do të ketë rishikim të programit. Sokol Dervishi do të jetë ministër”,- tha Haxhinasto.