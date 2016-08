Votimi i Demarkacionit/Arrestime deputetësh, gaz lotsjellës dhe protesta

Kuvendi i Kosovës sot ka betejën e Demarkacionit, ku që në orët e para të mëngjesit, mediet në Kosovë, bënë me dije se ka pasur arrestime deputetësh, përplasje dhe gjatë kontrolleve janë gjetur rreth 80 çanta të mbushura me shishe të koktej molotovi. Kuvendi pritet të votojë ligjin për vijën e demarkacionit me Malin e Zi, ku Vetëvendosja ka paralajmëruar se do ta kundërshtojë me protestën e saj.

Arrestimi i parë pas kontrolleve, është bërë ndaj deputetes së Vetvendosjes, Donika Kadaj Bujupi e ndaluar nga agjentë të policisë.

Pak më vonë, në pranga ka rënë edhe deputetja tjetër Aida Dërguti, e cila është ndaluar në tualetin e Kuvendit. Sipas raportimeve të mediave kosovare, Dërguti po nxirrte një bombol gazi të fshehur në trup. Ndërkohë, shefi i grupit parlamentar të Listës Serbe ka deklaruar se deputetët e kësaj partie nuk do të jenë në sallë për arsye sigurie. Mungesa e tyre pamundëson ratifikimin e marrëveshjes.

Shumica e deputetëve të opozitës tashmë kanë arritur në sallën e Kuvendit. Në sallë janë edhe disa nga deputetët e koalicionit PDK-LDK dhe disa ministra. Të pranishëm sallë janë edhe kryeministri Isa Mustafa dhe kryeparlamentari Kadri Veseli.