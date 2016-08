Shqipëria tronditet nga tërmeti në mesnatë

Nje termet 4.2 balle ka tronditur token e Tiranes dhe te Shqiperise se Mesme rreth mesnates. Sipa te dhenave termeti e ka pasur epiqendren 49 km larg Tiranes ne lindje te saj qe perkon me zonen afer kufirit me Maqedonine. Ai ka qene 2 km ne thellesi te tokes. Deri me tani nuk raportohen per deme materiale. Keto jane lekundjet e para te termetit pas atyre qe tronditen Italine jo me larg se nje muaj me pare. Shqiperia futet ne zonen me sizmitet te larte.