Salsano ironizon rregullat e qarkullimit me një kafaz me zogj

Moderatori i “Portokallisë”, Salsano Rrapi, me anë të një statusi në Instagram ka ironizuar për rregullat e reja të qarkullimit rrugor. Ai ka vendosur në makinën e tij një kafaz me zogj duke i lidhur me rrip sigurimi. “Shteti nxjerr rregulla të reja për njerëzit që duhet të vendosin rripin e sigurimit, ne i zbatojmë edhe për zogjtë…!