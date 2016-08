Protesta në Kosovë, arrestohen dy deputete të Vetëvendosjes

Deputetja e lëvizjes Vetëvendosje, në Kosovë, Donika Kadaj Bujupi është ndaluar nga agjentë të policisë.

Arrestimi vjen në një moment kur Kuvendi pritet të votojë ligjin për vijën e demarkacionit me Malin e Zi, të cilin Vetëvendosje ka paralajmëruar se do ta kundërshtojë me protestën e saj.

Pak më vonë, në pranga ka rënë edhe deputetja tjetër Aida Dërguti, e cila është ndaluar në tualetin e Kuvendit. Sipas raportimeve të mediave kosovare, Dërguti po nxirrte një bombol gazi të fshehur në trup.

Ndërkohë, shefi i grupit parlamentar të Listës Serbe ka deklaruar se deputetët e kësaj partie nuk do të jenë në sallë për arsye sigurie. Mungesa e tyre pamundëson ratifikimin e marrëveshjes.