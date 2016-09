Nëna e kryeministrit, dhe tallja me nënat tona!

Nga Armand Maho

Nje foto e djalit te vogel te kryeministrit me gjyshe Aneten , ma mbushi mallin qe me mengjes. Me sa mora vesh kish pasur ditelindjen nena e kryeministrit, dhe kakofonia e atyre qe e uronin skishte ndalur… Shperndarje, komente, pelqime te pafundme per ” kete njeri te madh qe respekton nenen” ishin thelbi i komenteve qe shoqeronin foton ne faqen e kryeministrit, a thua ata vete i shtronin tre here ne dite ne dru dhe kjo ishe dicka e papare e padegjuar me pare !!!

E natyrisht, dhe mua me pelqeu fotoja per nje moment kur vogelushi puthte faqet e gjyshes se tij…

Por, me pas sec pata nje lloj sekelldie qe me erdhi teksa mu kujtua nena ime, qe perpara nje muaji shkoi te terhiqte rritjen e re te pensionit dhe i kishin thene se rritja ishte vetem 180 leke te reja ne muaj, ose 1800 leke te vjetra… Ishte ulur ne lokalin perballe ku per dreq fatura e kafes i kish ardhur 90 leke, dhjete leke i kish lene kamarierit dhe pjesa qe i mbetej ishin dy urbane qe i duhej te merrte deri ne shtepi. Kjo ishte rritja qe kish bere kryeministri ne 3 vjet pensionit mjeran per nenen time dhe per te gjithe nenat e atyre qe duartrokisnin njeriun e madh ne FB…

Pastaj me kaluan neper sy te gjitha vuajtjet qe kane kaluar nenat tona, qe nuk ka qene mbesa te zyrtareve te larte te rregjimit, apo gra te antareve te byrose politike. Se si vraponin ne punen me tre turne, se si pas 40 diteve qe kishin lindur duhet te dilnin ne pune ( ime me me tregon se i duhej te shkonte ne kater te mengjesit, dhe jo pak here femijet i linin te roja i cerdhes ne mes e dimrit)… Se si duhej te lanin e te gatuanin ne ato banjot e ngushta me ato furnellat me vajguri… Se si rrinin deri naten vone per te na arnuar ato pak rroba, apo se si duhet te shkonin te shisnin edhe gjakun e trupit per te na blere librat, ose perpareset e shkolles… Dhe ne fund, qanin ne heshtje se komiteti ekzekutiv nuk i kish pranuar ne shkolle te larte, djalin apo vajzen pavaresisht rezultateve te shkelqyera por i kishin rekomanduar qe femijen ta edukonte prane gjirit te klases puntore. Mami Aneta se ka njohur kete vuajtje besoj.. Edhe djalin qe sia thekte per shkolle e art ja mori partia ja beri Piktor e basketbollist, pavaresisht se doli huq ne te dyja…!

Sot djemte e mami Anetes njeri eshte bere sheik e tjetri kryeminister, ndersa bijte e nenave te tjera kush e di nga kerkojne azil dhe kane ikur nga syte kembet… Sot vete Nona aneta ska frike se mos semuret e te perballet me ate cka ofrojne spitalet tona, sepse per nje dhimbje koke mund te kurohet ne spitalet me te mira te Perendimit e SHBA, ndersa nenat tona dhe te atyre qe duartrokasin duhet fe perballen me sherbimin mizerabel, me mungesen e ilaceve, me gjithcka te felliqur qe solli rilindja… Tek e fundit, mami Neta nuk i eshte dashur te perballet me mbijetesen e perditshme si prinderit tane…