Klubet që harxhuan me shumë në miliona euro

Pas mbylljes së dritares së transferimeve, Premier League rezulton kampionati i cili ka shpenzuar më shumë për të marrë shërbimet e lojtarëve më cilësorë në botë.

Skuadra e Manchester City-t mban kampion për sa i përket shumës së shpenzuar gjatë kësaj merkatoje e cila arrin në rreth 200 milionë euro, shkruan ‘Goal’, raporton Syri.net.

Në vendin e dytë pozicionohet një tjetër skuadër britanike, Manchester United ka shpenzuar rreth 170 milionë euro, ndërsa vendi i tretë plotësohet nga Juventusi i cili këtë sezon kërkon suksesin në Europë.

Më poshtë do ju rendisim 10 klubet që kanë shpenzuar më shumë gjatë kësaj merkatoje ku ajo që bie në sy është mungesa e Bajernit të Mynihut e cila pozicionohet në vendin e 15 me vetëm 73 milionë euro.

LISTA/

1. MANCHESTER CITY | €200 milionë euro | Transferimet: John Stones from Everton (€56m); Leroy Sane from Schalke (€44m); Gabriel Jesus from Palmeiras (€32m)

2. MANCHESTER UNITED | €170 milionë euro | Transferimet: Paul Pogba from Juventus (€105m); Eric Bailly from Villarreal (€35m); Henrikh Mkhitaryan from Borussia Dortmund (€30m)

3. JUVENTUS | €165 milionë euro | Top three transfers: Gonzalo Higuain from Napoli (€90m); Miralem Pjanic from Roma (€32m); Marko Pjaca from Dinamo Zagreb (€25m)

4. CHELSEA | €149 milionë euro | Top three transfers: David Luiz from PSG (€45m); Michy Batshuayi from Marseille (€39m); N’Golo Kante from Leicester City (€37.5m)

5. BARCELONA | €123 milionë euro | Top three transfers: Andre Gomes from Valencia (€35m); Paco Alcacer from Valencia (€30m); Samuel Umtiti from Lyon (€25m)

6. BORUSSIA DORTMUND | €120 milionë euro | Top three transfers: Andre Schurrle from Ëolfsburg (€30m); Mario Gotze from Bayern Munich (€26m); Ousmane Dembele from Rennes (€15m)

7. ARSENAL | €109 milionë euro | Top three transfers: Granit Xhaka from Gladbach (€41m); Shkodran Mustafi from Valencia (€40m); Lucas Perez from Deportivo La Coruna (€20m)

8. LEICESTER CITY | €96 milionë euro | Top three transfers: Islam Slimani from Sporting (€35m); Ahmed Musa from CSKA Moscoë (€19m); Nampalys Mendy from Nice (€15m)

9. ROMA | €94 milionë euro | Top three transfers: Mohamed Salah from Chelsea (€19m); Gerson from Fluminense (€17m); Stephan El Shaaraëy from AC Milan (€13m)

10. INTER | €93 milionë euro | Top three transfers: Joao Mario from Sporting (€45m); Gabigol from Santos (€25m); Antonio Candreva from Lazio (€22m)

……………

15. BAYERN MUNICH | €73 milionë euro | Dy transferime: Mats Hummels from Borussia Dortmund (€38m); Renato Sanches from Benfica (€35m)