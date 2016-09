Binjaket siameze gëzojnë një jetë të dytë

Binjaket siameze nga Londra, Rosie dhe Ruby Formosa kanë lindur të ngjitura në pjesën e barkut me një pjesë të organeve të përbashkëta. Të operuara kur ishin 12-muajshe në ‘Great Ormond Street Hospital’, një nga qendrat më të specializuara në botë për këto lloj ndërhyrjesh – ato kishin një mundësi mbijetese prej 25 për qind. “Koha fluturoi, – shpjegon nëna e vajzave, Angela në një intervistë, – nuk do ta kisha menduar kurrë se do të kalonte kaq shpejt. Ashtu siç nuk do ta kisha menduar kurrë ditën e tyre të parë të shkollës.