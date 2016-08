Kryeministri drekë me kreun e Kuvendit. Meta: Folëm për futbollin

Pas tensioneve që shkaktoi miratimi i reformës në drejtësi, votimi i djeshëm i ligjit të vetingut me votat e PS dhe LSI, ka dhënë shenja normaliteti në koalicionin e majtë. Kryeministri Edi Rama dhe Kreu i Kuvendit Ilir Meta zhvilluan sot një takim kokë më kokë me njëri tjetrin. Takimi u mbajt në qendër të Tiranës, tek hotel “Plaza”. Dy drejtuesit e mazhorancës janë parë të ngjiten vetëm në ashensor pa asnje shoqerues. Sic duket nga frika e pergjimeve kudo nuk kane gjetur vend me te mire per te folur tek per tek ne ashensor per “pazaret” politike.

Dhe te dy jane mjeshtra te medhenje, edhe ne kete drejtim.

Pas më shumë se dy orësh ka përfunduar dreka mes kryeministrit Rama dhe kryeparlamentarit Meta në një prej restoranteve në qendër të Tiranës. Kreu i Kuvendit, Ilir Meta ishte i vetmi që pranoi të fliste për mediat.

Ai tha se në takimin me Ramën diskutoi me Ramën për ndeshjen miqësore që Shqipëria luan sonte në mbrëmje me Marokun, inaugurimin e stadiumit “Lori Boriçi” dhe fitoren e kombëtares.

Ironi e madhe ! Paskan folur me vere te kuqe per ndeshjen!?

I pyetur nga gazetarët për koalicionin me PS-në, duke buzëqeshur Meta tha se “vazhdimësia e koalicionit nuk ka përse të diskutohet”.

Dreka mes të dyve ka nisur rreth orës 14:00 në një lokal në qendër të Tiranës dhe ka zgjatur deri rreth orës 16:00. Takimi mes tyre vjen pas një pauze, duke pasur parasysh se më herët ata takoheshin çdo të mërkurë, bashkë me krerët e grupeve parlamentare.

Dje në Kuvend kryeministri Edi Rama pati mbështetjen e të gjithë aleatëve për të kaluar ligjin për kontrollin e prokurorëve dhe gjyqtarëve, të njohur ndryshe si Vettingu.

Një ditë më parë, Kryeministri Edi Rama komentoi dhe çështjen e koalicionit. Ai tha se është normale që njerëzit të pyesin dhe se në nivelin lokal ka mjaft gjëra që të bëjnë “të rrudhësh buzët” për aleancën.