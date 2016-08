Ministri Klosi në Jalë: Të rinjtë socialistë besojnë tek Institucionet

Ministri Klosi pershendeti perfshirjen e te rinjve prane Partise Socialiste: “Ne jemi forca me demokratike ne vend, ndaj vendimi juaj per tiu bashkuar PS, eshte vendimi me i drejte. Ne ndryshojme kryekeput nga kundeshtari jone politik. Ne jemi partia e reformave, ne jemi partia qe besojme ne shtet dhe po bejme shtet. Kete po e bejme per te gjithe shqiptaret, jo duke i ndare ata ne te majte dhe te djathte. Ky eshte ndryshimi mes nesh dhe PD: Ne besojme te institicionet, ata besojne te Sali Berisha”- deklaroi ministri Klosi. Ne pergjigje te debatit per shifrat e punesimit ministri Klosi deklaroi se qasja ndaj papunesise eshte krejtesisht e ndryshme nga qeverisja e PD.

“Jane 5- fishuar fondet e nxitjes se punesimit. Jemi prane per permbushjes se premtimit per 300 mije vende pune ne mandatit te pare qeverises. Po punohet ne disa drejtime : me venien ne funksionim te plote te zyrave te punes, me rrijen e arsimit profesional, me ofrimin e kualifikimit falas. Nderkohe shtresat ne nevoje subvencionohen dyfish nga 3 vjete me pare. Po perpjekja jone madhore dhe ne disa drejtime. Ne fund te mandatit premtimi elektoral per 300 mije vende pune, do te jete i permbushur. 220 mije punonjes kontribuojne sot ne skemen e sigurimeve shoqerore. Kjo eshte nje arritje madhore e kesaj qeverie” – deklaroi Klosi.