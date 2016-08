Merkel një diktatore? Holm: “Kundër një mandati tjetër ose grusht shteti”

Kancelarja gjermane Angela Merkel mund të jetë në momentet politike më të vështira, e sipas një analize të “Daily Express”, “ajo mund një pësojë humbje poshtëruese”.

E ardhmja nuk është e mirë për partinë e Kancelares. “Daily Express”, shkruan se, “partia e saj Unioni Kristian-Demokrat (CDU) është duke luftuar në sondazhe kundër partisë Alternativa e krahut të djathtë për Gjermani (AFD), e cila ka fituar mbështetje në rajonin për anti-emigrant, dhe për politikat e mbyllura kufitare”.

Lideri i AFD, kundërshtar me partinë e Kancelares, Leif-Erik Holm ka thënë se: “Ne nuk mund të marrin këtë diktatore të padurueshme si kancelare. Unë do të doja të jetoj në një shtet demokratik të bazuar në sundimin e ligjit. Kjo është arsyeja pse unë them ‘Jo’ për një shoqëri multikulturore”.

Në një tubim të fundit anëtarët dhe simpatizantët e AFD, thërrisnin “Merkel ka për të shkuar!”.

Arsyet pse ndaj Merkel ka kaq pakënaqësi, gazeta vijon duke shtuar se: “Ku një shumicë e njerëzve tashmë janë kundër kandidimit të Kancelares për një mandat tjetër në zgjedhjet parlamentare në vitin e ardhshëm. Ka një valë në rritje të disidencës që kërcënon të shkatërrojë Kancelaren në nivel lokal dhe kombëtar”.

Tema kombëtare në mënyrë të qartë do të dominojnë në zgjedhjet shtetërore. E sipas Holm, “së pari, është “shpëtimi” i euros, kriza e refugjatëve, e cila shkaktoi një frikë në mesin e njerëzve në lidhje me çfarë tjetër mund të vijnë. Këto kriza janë keq, menaxhuar dhe nuk kishte asnjë alternativë konservatore”.

Merkel është duke vuajtur magjinë e saj më të keqe, si lider në rënie dhe të një grusht shteti politik.

Përveç kësaj, sipas një sondazhi, 50 për qind e njerëzve tani e kundërshtojnë Merkel për një tjetër mandat.

Burimi: Daily Express/Përshtati: Redjon Shtylla