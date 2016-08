Ekstradohet nga Athina shqiptar, i dënuar me 18 vjet burg për vrasje

Një 48-vjeçar, i dënuar me 18 vite burg për “vrasje me paramendim” është ekstraduar nga Athina drejt vendit tonë.

Bëhet fjalë për Albert Islamin lindur në Fier.

Policia sqaron se “Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier , me vendimin Nr. 127, datë 11.11.1998, e ka dënuar me 18 vjet burgim, për kryerjen e veprës penale, “Vrasje me paramendim”, parashikuar nga neni 76 i Kodit Penal Shqiptar.”

Si rezultat i bashkëpunimit të Interpol Tirana me Interpol Athinën, u bë i mundur arrestimi i tij në Greqi me qëllim ekstradimi drejt vendit tonë.