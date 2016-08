Edi Rama dhe Nar Koka shkëmbejnë mendime edhe për futbollin

Kryeministri Edi Rama është i pranishëm në ndeshjen miqësore që kombëtarja e futbollit po luan kundër Marokut në stadiumin e rikonstruktuar në Shkodrës. Ai është parë në shqoërinë e ministres së Arsimit dhe Sportit Lindita Nikolla.

Kreu i qeverisë ka shkëmbyer biseda edhe me deputetin e Shkodrës Paulin Sterkaj. Kryeministri nuk ka lënë pa shkëmbyer një bisedë të shkurtër edhe me një njohje të vjetër si Nard Koka, vëllai i ministrit të mjedisit Lefter Koka. Bile biseda me Nar Kokën ishte me e gjatë se me çdo njeri tjeter në shkallet e stadiumit.

Nar Koka ishte ai qe i bashkoi me Ilir Meta tek “darka e ngjalave”.