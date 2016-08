Prezantohet projekti i rrugës që do të lidhë Tepelenën me Vlorën

Agjencia Kombëtare e Bregdetit nëpërmjet drejtorit të saj, Auron Tare dhe në prezencë të Kryetarit të Bashkisë së Tepelenës, Tërmet Peçi, prezantoi për banorët e zonës në Gusmar të Tepelenës, modelin e rrugës që do të lidhë zonën bregdetare me atë malore. Ky projekt është hartuar nga Agjencia Kombëtare e Bregdetit në bashkëpunim me specialistët e fushës së ndërtimit të rrugëve, për të krijuar kështu një infrastrukturë turistike midis vijës bregdetare dhe zonave malore të krahinës së Kurveleshit . “Hapja drejt detit e këtyre zonave të mrekullueshme malore, për zhvillimin e turizmit rural do të krijonte një produkt turistik multifunksional dhe multi interesant për të gjithë ata që kërkojnë jo vetëm detin, por edhe natyrën malore dhe anasjelltas”, shprehet Auron Tare. Zhvillimi i turizmit do ti nxjerrë këto zona nga harresa dhe izolimi ekonomik, do të japë mundësinë e një impakti në fushën ekonomike direkt në familjet e banorëve të zonës, në transportimin e produkteve të tyre blegtorale apo bujqësore drejt qendrave të zhvilluara siç janë Vlora, Orikumi, Himara apo dhe drejt Fierit apo Tiranës. Kjo rrugë do të zhvillojë përdorimin e aseteve natyrore por edhe do të zhvillojë agroturizmin, si një potencial ende i pashfrytëzuar në këtë zonë të thellë.