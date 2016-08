Ilir Meta: Ta votojmë në parim pozitë-opozitë ligjin, dhe për nenet debatojmë

Kreu i Kuvendit Ilir Meta foli edhe në cilësinë e grupit parlamentar të LSI-së për ligjin për Vettingun. Ai tha se është i nevojshëm konsensusi për këtë ligj, pasi nuk duhet të kemi kontestime me pas nga opozita duke përdorur hapesirat për ta çuar në Gjykatën Kushtetuese. Konsensusi i 21 korrikut për ndryshimet kushtetuese me 94 vota, kur kishim 88 vota si mazhorancë , ishte i domosdoshëm në mënyrë të prerë, pasi nuk kishte asnjë sens morali që ne të siguronim 94 vota nga opozita. Ndaj përpjekjet për konsensus duheshin me 21 korrik, ndërsa sonte e mira e do që ta debatojmë ligjin e Vettingut dhe ta miratojmë me 140 vota, porse në fund do të vendosim me 84 vota.

“Nuk kisha ndërmend të flisja. Meqënëse Berisha më pyeti përse gjithë ky ngut, unë do të thosha që jemi shumë vonë me ligjin e Vettingut. Prandaj më vjen keq që gjithë kjo kohë që u dha në maksimum disa javë, nuk u shfrytëzua me efektivitetin e duhur, por e kemi një afat që duhet respektuar. Për të gjithë ata që përmendin konsensusin e 21 korrikut, ka një dallim themelor. Ky konsensus ka të bëjë me legjitimitetin e reformës.

Më duket e vështirë të shpresojmë prapë që të arrihet konsensus mesnatën e 30 dhe 31 gushtit. Për të gjithë reformën në drejtësi, jam i bindur që dy juristë për të njëjtin konsensus nuk kanë të njëjtin koncept. Por nuk shoh asnjë gjë themelore që të pengojë votimin e opozitës në parim dhe nen për nen. Disa pretendime e kam të vështirë t’i kuptoj. Opozita ka ngritur pretendimin që nuk duhet të merren në konsideratë të dhënat e ILDKP-së. Por, nuk besoj se kjo do ta pengojë që të votojë ligjin në parim dhe të monitorojnë zbatimin e ligjit”, deklaroi kryeparlamentari Ilir Meta.

Ilir Meta kërkoi që të gjendeshin rrugë komunikuese mes PD e PS për ta votuar sonte. Por gjithsesi ai tha se LSI do ta votojë sido që të vendosë PD. Kam javë që përpiqem për konsensus e duket paksa vështirë tashmë të arrihet për pak orë. Por prapë ka dëshirë të mirë nga palët mund të gjendet konsensusi.

Kreu i Kuvendit Ilir Meta deklaroi se ligji i vettingut duhet të votohet patjetër sot, pasi Kuvendi është i vonuar në këtë proçes.

Lidhur me kundërshtitë e opozitës, Meta tha se nuk i duket bindës qëndrimi i saj dhe se nuk sheh asnjë arsye se pse ajo nuk mund ta votojë.

Meta: Meqenëse ai bëri disa herë pyetjen pse ky ngut? Unë dua t’ju rikujtoj se jemi shumë vonë për ligjin për Vettingun në raport me procesin e reformës, por në mënyrë të veçantë në raport me plotësimin e detyrimeve tona në kuadër të procesit të integrimit evropian. Jo vetëm ky ligj, por edhe dy ligje të tjera normalisht duhet të raportoheshin më datë 1 shtator si të miratuar nga Kuvendi i Shqipërisë.

Prandaj, më vjen keq që gjithë kjo kohë që u dha në maksimum disa javë, nuk u shfrytëzua me efektivitetin e duhur. Askush nuk na siguron që kur nuk arritëm konsensus për këtë ligj për disa javë, të mund ta arrinim për disa orë. Do të ishte mrekulli ta miratonim mesnatën e 30 dhe 31 gushtit.

Për të gjithë ata të cilët përmendin konsensusin e 21 korrikut dhe apelojnë në vazhdimësi për konsensus, dua ta bëj të qartë se ka një dallim themelor midis konsensusit për Kushtetutën dhe konsensusit për ligjet dhe zbatimin e kushtetutës. Ky konsensus ka të bëjë me legjitimitetin e reformës, ka të bëjë me stabilitetin e vendit.