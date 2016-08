Gjërat e çuditshme që një turist nuk i kupton kur viziton Amerikën

Janë disa gjëra që të huajt nuk mund t’i kuptojnë, apo që ju duken shumë të çuditshme kur vizitojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Drejtuesit e portalit “AskReddit”, kanë krijuar një platformë online, ku të huajt janë deklaruar se – cilat janë ato gjëra të çudtishme, me të cilat janë ndeshur ata gjatë vizitës në këtë vend.

Kofshat e gjeldetit

Njerëzit e kanë të vështirë të kuptojnë përse shiten gjithë ato kofsha gjigante të gjeldetit në parqet e argëtimit në SHBA.

Reklamat e avokatëve

Reklamat e avokatëve në SHBA gjenden kudo, në rrugë, në televizione, në dhoma hoteli.

Ngarja e makinave ngado dhe kudo

Një gjë tjetër interesante në SHBA është mundësia të ngisni makinën kudo – pra, nga makina mund të porositni ushqimin, të kaloni përmes ceremonisë martesore, të porositni kafe…

Rrugët dhe parkingjet gjigante

Për evropianët, rrugët dhe hapësirat e mëdha parkimi në SHBA janë shumë të çuditshme. Kuptohet, edhe atje ka probleme me parking në qytete të mëdha, siç është New Yorku, por në përgjithësi, parkingjet në SHBA janë vërtetë gjigante, sidomos ato të stadiumeve.

Dëshira për të qëndruar nën qiellin e hapur

Amerikanët kënaqen kur dalin për rekreacion në natyrë. Andaj, aktivitetet e tyre rekreative jashtë shtëpisë, janë shumë më të mëdha se ato të banorëve të Evropës.

Reklamat e ilaçeve

Reklamat e shumta për barërat anti-depresion, ato kirurgjike, por dhe të gjitha llojet e barërave – janë gjë e çuditshme për një të huaj që viziton këtë vend.

“Teprica” e flamujve

Nëse keni nevojë për një flamur amerikan, do ta gjeni atë në forma të ndryshme. Flamur për terracë, flamur për pullaz, flamur për oborr, flamur për makinë – pastaj, flamur në fanellë, flamur në këpucë, flamur në të brendshme, flamur tatuazh.

E qeshura më të huajt

Nëse i vizitoni shtetet veriore të SHBA-ve, do të befasoheni kur njerëzit ju flasin me buzëqeshje, dhe me qasjen e tyre ndaj jush, sikur të ishit shokë të vjetër.

Tatimi në dyqane

Një gjë tjetër e pakuptueshme për të huajt është tatimi në produkte. Nëse e merrni një produkt që në raft të dyqanit kushton 5 dollarë, në arkën e dyqanit ai produkt do të kushtojë psh: 5.86 dollarë – sepse aty i shtohet vlera e tatimit.

Përdorimi i gotave të kuqe të plastikës

Është e pabesueshme sa gota e kuqe e plastikës gjendet në duart e amerikanëve. Madje, janë jo të rralla rastet kur këto gota përdoren për pijet e ndryshme edhe në ceremonitë martesore.

Sasia e ilaçeve që mbajnë amerikanët në shtëpi

Sasia e ilaçeve që posedojnë amerikanët është e pakuptueshme për një të huaj. Secili amerikan posedon kuti të ndryshme ilaçes në shtëpinë e tyre. Psh. një i huaj tmerrohet kur sheh një pako me 1,000 aspirina në shtëpinë e një amerikani, që kushton vetëm 6 dollarë.

Amerikanët nuk konsumojnë vetëm ushqimin e shpejtë

Të huajt mendojnë se amerikanët konsumojnë vetëm ushqimin e shpejtë, mirëpo kjo nuk është e vërtetë. Në fakt, amerikanët janë gurmanë të mëdhenj dhe flasin shumë për ushqimin, por, ata konsumojnë ushqime të llojllojshme.

Zbrazëtirat në dyert e tualeteve

Zbrazëtirat në dyert e tualeteve në SHBA janë gjë e pakuptueshme për një të huaj. Megjithatë, kjo gjë arsyetohet me koston e ulët nga vandalizmi, parandalimin e seksit në publik etj.

Krenaria kombëtare

Amerikanët janë tëpër krenar me shtetin e tyre. Përpos flamujve që do t’i shihni kudo – mjafton të thuani “Rroftë Amerika” në një bar përplot me njerëz dhe do të kuptoni këtë gjë nga reagimi i tyre.

Madhësia e SHBA-ve

Amerika është një prej vendeve më të mëdha në botë, mirëpo madhësinë e saj mund ta kuptoni vetëm pasi të vizitoni atë. Psh. është vështirë e kuptueshme për një turist se, nuk mjafton një ditë e plotë vozitjeje për të arritur nga qyteti i New Yorkut deri te Kanioni i Madh.