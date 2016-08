Deri në 36 gradë kjo javë

Ditët e fundit të gushtit do të jenë me mot të kthjellët e temperatura të larta. Me të njëjtin mot nis edhe muaji shtator. Deri në fund të javës termometri do të shënojë mes 34 dhe 36 gradëve. Vetëm javën e ardhshme temperaturat do të ulen poshtë 30 gradëve. Temperaturat minimale do të jenë rreth 18 dhe 20 gradë celcius për këtë javë.