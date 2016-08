Shorti i Champions League i trukuar? Roberto Carlos ndërroi goglën

Mjeshtri i goditjeve të dënimit te Brazili, Interi apo Reali i Madridit, Roberto Carlos u thirr të ishte një ndër ata që do të tërhiqnin goglat në shortin e ndarjes së grupeve të Champions League. Por ajo që ka bërë përshtypje në rrjetet sociale është një moment kur ish-mbrojtësi merr një gogël në dorë, e mban disa çaste dhe më pas e vendos prapë në vazo ku pasi i përzjen nxjerr një gogël tjetër. Gogla që hap është skuadra e Ludogorets që u vendos në një grup me Arsenal, Basel dhe PSG në grupin H. Prej vitesh hedhja e shorteve ndiqet me vëmendje pasi shpesh bëhen aludime që disa nga goglat janë më të nxehta për ti vendosur në grupe të caktuara, por asgjë prej tyre nuk është faktuar.