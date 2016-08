PD: Të gjithë tenderat e bashkive dhe ministrive për Sadri Abazin

Partia Demokratike ka publikuar sot një listë me tenderat që ka përfituar nga institucionet shtetërore kompania e deputetit socialist Sadri Abazi. Sipas zëdhënëses së PD-së Ina Zhupa ka një angazhim total të institucioneve, ministrive e bashkive të Edi Ramës për të dhënë miliona për Sadriun. Vëtëm këtë vit sipas saj janë dhënë për të 12 miliardë lekë që do të mjaftonte si pagesë papunësie për 15 mijë familje në Dibër.

Ja disa nga dorovitjet, për një vit;

OSHE, 940 milionë lekë për Sadriun

Ministria e Mirëqënies, 440 milionë lekë

Drejtoria e rrugëve, 562 milionë lekë

Bashkia Kavajë, 1 miliardë e 390 milionë lekë

Bashkia Patos, 120 milionë lekë

Bashkia Peqin, 180 milionë lekë

Bashkia Pukë, 230 milionë lekë

Bashkia Librazhd, 84 milionë lekë

Bashkia Librazhd, 480 milionë lekë

Bashkia Tiranë, 1 miliardë e 840 milionë lekë

Bashkia Dibër, 870 milionë lekë

Bashkia Dibër sërish, 1 miliardë e 720 milionë lekë

Sërish Bashkia Dibër, 780 milionë lekë

“Në të gjitha rastet, oligarku i Ramës paraqitet me ofertën më të lartë. Merr gjithë fondin e vënë në dispozicion. Nuk ka garë, kushdo që paraqitet përballë tij skualifikohet. Shumë prej tyre Sadriu i kap si operator i vetëm. Vetëm në Dibër për një vit Sadriu ka marrë 3 miliardë lekë, pra ka marrë të gjithë buxhetin e Bashkisë. Merr paratë e dibranëve, dhe shkon sot atje për tu marrë dhe votën, për ta blerë atë ku të mundet sepse ai është i përbuzur nga cdo dibran. Kjo është fatura e korrupsionit e Edi Ramës me Sadriun e tij vetëm për një vit. Se kjo është skema e tij; pasuritë dhe paratë e shqiptarëve për vete, ndërsa për popullin, burgun, varfërinë dhe emigracionin. Ky sundim oligarkësh do të bjerë shumë shpejt. Dibra do të clirohet e para me 11 shtator, e më pas gjithë vendi. Shqipëria do të jetë më mirë pa hajdutët e Ramës. Shqipëria do të jetë më mirë pa Edi Ramën”- tha Zëdhënësja e PD-së.