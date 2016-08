Goditet me hekur, por shpëton çantën me 35 mln lekë, në kërkim autori

Një 49-vjeçar i ka shpëtuar një grabitje pasi me vete kishte një çantë me 35 milionë lekë. Ngjarja mësohet se ka ndodhur në qytetin e Roskovecit, në Fier.

Burime nga policia thanë se, oficerët e Krimeve në Komisariatin e Policisë Fier kanë shpallur në kërkim policor 54-vjeçarin me inicialet P.Z., sepse ka goditur me një mjet të fortë në hyrje të banesës, 49-vjeçarin me inicialet A.Ç., banues në Roskovec dhe ka tentuar t’i rrëmbejë me dhunë çantën me rreth 3.500.000 lekë.

Por 49-vjeçari mësohet se është vetëmbrojtur dhe ka arritur të shpëtojë nga situata.

Ndërkohë bëhet me dije se është identifikuar autori i kësaj vepre dhe është shpallur në kërkim.