Lamtumirë Europë/ Çfarë do të ndodhte nëse Franca do të votonte për të lënë BE-në?

Thuajse një vit pas mandatit të dytë presidencial, Nicolas Sarkozy pa përtej shkallëve të Élysée dhe pranoi disfatën. Humbi referendumin. Flamuri i Bashkimit Europian ende valëvitej pas tij, presidenti u shpreh se ndiente keqardhje që Franca, një vend themelues i BE-së, do t’i duhej të largohet, shkruan The Economist në rubrikën e komenteve Charlemagne, që krijon një situatë të supozuar se çfarë do të ndodhte nëse Franca do të votonte për të dalë nga BE dhe cila do të ishte rrjedha e mëpasshme e ngjarjeve.