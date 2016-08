Kriza mes dy super aktorëve turq

Kriza të reja në skenarin televiziv “Black and White”, i cili ishte drejt përfundimit të tij. I gjithë “problemi” është mes dy aktorëve të famshëm Tuba Buyukustun dhe Kıvanç Tatlıtug, të cilët e kanë “braktisur” këtë projekt për në një tjetër sezon. Sipas burimeve zyrtare nga disa producentë Tuba dhe Kivanç do të marrin pjesë në një projekt të ndryshëm të “Brave and beautiful”, i cili do të shfaqet në publik në muajin tetor. Për shkak të këtyre ndryshimeve, projekti i tyre i përbashkët do të shfaqet nga mesi i sezonit të ri, si pasojë e diferencës kalendarike.