Itali: Portugezi Joao Mario bashkohet me Interin

Vizite mjekesore dhe takim me shoket e skuadres se re. Ka nisur keshtu aventura te Interi e Joao Mario.

Portugezi, pas vizites mjekesore, do te shkoje ne Appiano Gentile per t’u njohur me qendren stervitore te ekipit e per t’u njohur me shoket e rinj.

Me teknikun De Boer ai ka patur takimin e pare te premten ne mbremje bashke me pronarin e klubit, Zhang Jindong dhe presidentin Erick Thohir.