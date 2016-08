Shorti i Europa League, sfidat e shqiptarëve

Gjithsej 48 skuadra në 12 grupe, UEFA Europa League merr formë për sezonin e ri nga Monako. Në Principatë të gjithë njohën kundërshtarët e tyre. 16 skuadra e fillojnë sezonin tani ndërsa 10 të tjera erdhën nga Playoff i UEFA Champions League. Pa harruar edhe debutues si Mainz 05, Nice apo dhe modestët e Osmanlispor.

Kompeticioni do të jetë pjesë e Supersport dhe rezervon sërish grupe dhe ndeshje për të mos u humbur. Të pranishëm edhe dy kuqezinj, Ansi Agolli me Qarabag dhe Ergys Kace, i sapotransferuar tek Viktoria Plzen. Përsa ju përket 12 grupeve, ato u ndanë në 6 me ngjyrë të kuqe e 6 të tjera blu.

Grupi A duket më i forti ku Manchester United, Fenerbahce dhe Feyenoord do të luajnë për dy vende me anglezët favoritë për kreun. Historia e bën grupin G gjithashtu interesant. Ajax, Celta Vigo dhe Panathinaikos duhet të likojnë njëra-tjetrën por edhe Standard për dy vende që të cojnë më tej.

Ansi Agolli e fillon rrugëtimin nga grupi J, ku Qarabag do të përballet me Fiorentina’n, PAOK dhe Liberec. Edhe Kace do luajë ndaj italianëve, pasi Viktoria Plzen u vendos në grupin E bashkë me Roma’n, Austria Wien dhe rumunët befasues të Astra’s.

Ky është një nga dy sezonet e fundit që fituesi i shpërblyer me 15.71 milionë euro merr pjesw në Playoff’in e UEFA Champions League. Nga ai 2018-2019, fituesi i UEFA Europa League, do të jetë pjesëmarrës direkt në grupet e UEFA Champions League.

Grupi A

Manchester United

Fenerbahce

Feynoord

Zorya

Grupi B

Olympiacos

APOEL

Young Boys Bern

Astana

Grupi C

Anderlecht

Saint Etienne

Mainz 05

Gabala

Grupi D

Zenit St Petersburg

AZ Alkmar

Macabi Tel Aviv

Dundlak

Grupi E

Viktoria Plzen

AS Roma

Austria Vjena

Astra Giurgiu

Grupi F

Athletic Bilbao

Genk

Rapid Vjena

Sassuolo

Grupi G

Ajax

Standard Liegge

Celta Vigo

Panathinaikos

Grupi H

Shakhtar Donetzk

Braga

Gent

Konyaspor

Grupi I

Schalke 04

Red Bull Salzburg

Krasnodar

Nice

Grupi J

Fiorentina

PAOK

Slovan Liberec

Qarabag

Grupi K

Inter

Sparta Prague

Southampton

Hapoel Ber Sheva

Grupi L

Villareal

Steaua Bucuresti

Zurich

Osmanlispor